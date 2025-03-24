Глава Кабмина Кыргызстана и новый премьер-министр Беларуси переговорили по телефону

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества
Состоялся телефонный разговор председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным, сообщила пресс-служба Кабмина.
Касымалиев поздравил Турчина по случаю его назначения на должность премьер-министра Беларуси и пожелал успехов.
Он также выразил готовность к тесной работе по всем вопросам двустороннего сотрудничества.
Стороны позитивно отметили подписанный План мероприятий (Дорожная карта) по развитию сотрудничества между Кыргызстаном и Беларусью на 2025-2027 годы.
Стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также запланированные мероприятия на предстоящий период.