Работал ли Садыр Жапаров в 2005 году в штабе Курманбека Бакиева? Президент дал ответ на расследование журналиста

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Алмазбек Атамбаев хорошо знает о том, что я работал в штабе Кулова

Президент Садыр Жапаров дал комментарий агентству «Кабар» по поводу расследования журналиста Лейлы Саралаевой.

Журналист Лейла Саралаева, находясь за границей, критикует власти через свой YouTube-канал и социальные сети. Вы, наверное, слышали её высказывания?

Так как она часто упоминает ваше имя, мы хотели бы получить от вас краткий комментарий.

В своём последнем выпуске на YouTube она остановилась на пятилетнем правлении Курманбека Бакиева и попыталась связать вас и Камчыбека Кадыршаевича с ним, утверждая, что в 2005 году вы работали в его штабе. Действительно ли это так?

— Честно говоря, я не знаком с этой журналисткой и даже не слышал о ней. Хотя я давно в политике, никогда не обращал внимания и не давал ей интервью.

Но раз уж вы задали вопрос, отвечу. Утверждение о том, что я работал в штабе Бакиева в 2005 году, — абсолютная ложь. В те годы я был в штабе Феликса Кулова. Если журналистка даже этого не знает, то это уже вызывает вопросы. Действительно ли она журналист или “самопал”.

Алмазбек Атамбаев хорошо знает о том, что я работал в штабе Кулова, он тогда возглавлял штаб. После того как Кулов и Бакиев договорились о создании тандема, штаб был расформирован, и все мы разошлись.

Беседовал директор Кыргызского национального информационного агентства “Кабар” Медербек Шерметалиев.