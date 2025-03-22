Главы правительств зарубежных стран поздравили Адылбека Касымалиева и народ Кыргызстана с праздником Нооруз

Казахский и кыргызский народы издавна поддерживали друг друга

На имя председателя кабинета министров-руководителя администрации президента Адылбека Касымалиева поступили поздравления от глав правительств зарубежных стран по случаю празднования Нооруза.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов поздравил главу кабинета министров с весенним праздником.

«Знаменуя весеннее обновление природы и начало новой жизни, Новруз воплощает в себе единство культурного наследия и многовековых традиций наших народов. Убежден, что, опираясь на столь прочный фундамент, всестороннее стратегическое партнёрство между Азербайджаном и Кыргызстаном будет и впредь поступательно развиваться, содействуя укреплению нерушимой дружбы между двумя государствами и открывая новые горизонты взаимодействия. В эти праздничные дни от души желаю Вам, крепкого здоровья, благополучия и успехов, а братскому народу Кыргызстана - постоянного мира и процветания», - отмечено в послании.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов поздравил председателя кабмина и народ Кыргызстана с праздником Нооруз, который будучи символом обновления, процветания и красоты, олицетворяет взаимопонимание, дружбу и единство.

«Убеждён, что совместными усилиями мы последовательно обеспечим реализацию достигнутых на Высшем уровне договорённостей. Мы будем и впредь активно развивать Узбекско-Кыргызское стратегическое партнёрство и многогранные связи, основанные на крепкой дружбе и добрососедстве, во благо наших братских народов. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана - мира и благополучной жизни», - говорится в послании.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов направил поздравительное послание по случаю Нооруза.

«От всего сердца поздравляю Вас и весь братский кыргызский народ с праздником единства и благополучия, символа добра – великим днём Наурыз и передаю Вам свои искренние пожелания! Этот праздник, основанный на многовековых общих традициях и исторических ценностях наших народов, является ярким проявлением культурной и духовной близости братских народов.

Казахский и кыргызский народы издавна поддерживали друг друга, являясь примером дружбы и сотрудничества. Считаю закономерным продолжением этого дружеские и союзнические отношения, сложившиеся между нашими государствами, а также их выход на новый уровень. Уверен, что наше взаимоуважение, конструктивный диалог и личные контакты, основанные на доверии, а также достигнутые договорённости между Главами государств придадут новый импульс сотрудничеству между нашими правительствами», - отмечено в телеграмме.