Депутат Тулобаев призвал президента Жапарова вмешаться в ситуацию в СИЗО

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Из СИЗО поступает множество обращений от заключенных, которые заявляют о своей невиновности

Депутат Балбак Тулобаев («Ынтымак») попросил президента Садыра Жапарова взять под контроль ситуацию в СИЗО. Свое обращение он озвучил на заседании Жогорку Кенеша.



По его словам, из СИЗО поступает множество обращений от заключенных, которые заявляют о своей невиновности. Он считает, что следователи и прокуроры не выполняют свои обязанности, а суды прислушиваются к милиционерам и прокурорам. При этом он уточнил, что речь идет не обо всех сотрудниках.



«Речь идет о тех, кто осужден за наркотики. Вот конкретный случай — Д.А. Его якобы задержали в Болгарии по делу о наркотиках, но власти этой страны заявили, что такого дела у них нет. Восемь месяцев он просто сидит в СИЗО», - заявил Тулобаев.



Он также отметил, что сын судьи был освобожден. «Сына судьи Б. задержал ГКНБ, но его отпустили. А другие люди просто сидят в СИЗО без следствия», - добавил депутат и призвал президента тщательно рассмотреть ситуацию.

Источник: АКИpress

