В Кыргызстане открыли 15 соцобъектов с участием Садыра Жапарова

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В Баткене с участием президента открыли клинику КГМА за 392 млн сомов

Президент Садыр Жапаров сегодня, 20 марта, в ходе рабочей поездки в Баткенскую область открыл новый учебно-лечебный и научный комплекс Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева в Баткене и 15 социальных объектов по стране в режиме онлайн.

В онлайн-формате с участием президента состоялось открытие 15 социальных объектов по всей стране, среди них: 6 школ, 4 детских сада, 2 центра семейных врачей, 1 музыкальная школа и 2 спортивных зала.

В школах созданы все условия для качественного обучения учащихся, классы и лаборатории оснащены специальным оборудованием и учебно-методическим материалом.