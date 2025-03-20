Спикер ЖК призвал председателя Кабмина работать оперативно

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Времена замедленной работы прошли, сейчас нужна оперативность.

На заседании Жогорку Кенеша 20 марта спикер Нурланбек Тургунбек уулу призвал председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева работать оперативно.



В ходе заседания депутат Жанарбек Акаев («Альянс») сказал о задержке реализации законопроекта, направленного на реабилитацию жертв политических репрессий 1918-1953 годов. Он потребовал ускорить работу по образованию соответствующей комиссии при Кабинете министров.



Тургунбек уулу, который является одним из инициаторов вышеуказанного законопроекта, отметил медленный темп работы председателя Кабинета министров. «Времена замедленной работы прошли, сейчас нужна оперативность. Поэтому решите вопрос как можно быстрее и вынесите его на рассмотрение парламента», - обратился он.

Источник: АКИpress

