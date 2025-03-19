Садыр Жапаров встретился с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Обсуждены вопросы защиты и продвижения прав человека, обеспечения свободы слова

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 19 марта встретился с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькером Тюрком.



Как пишет пресс-служба главы государства, обсуждены вопросы защиты и продвижения прав человека, обеспечения свободы слова, укрепления демократических институтов, а также сотрудничества с Управлением Верховного Комиссара ООН по правам человека.



Садыр Жапаров подчеркнул, что в Кыргызстане последовательно проводятся процессы по укреплению демократической формы правления, построению правового государства, приведению национального законодательства в соответствие с международными стандартами, а также реформированию судебной и правоохранительной системы.



«С 2021 года ведется работа по инвентаризации законодательства Кыргызской Республики. Эти мероприятия направлены на оптимизацию и совершенствование законодательной базы страны, в том числе на защиту прав и интересов граждан и юридических лиц. Кроме того, Кабинет министров проводит последовательную работу по гуманизации уголовного права», - сказал президент.



Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан трижды избирался членом Совета по правам человека в 2009–2012, 2016–2018 и 2023–2025 годах и будучи активным участником международного сообщества и членом Совета по правам человека ООН, продолжает выполнять свои международные обязательства, последовательно работая над укреплением демократии, прав человека и верховенства закона.



Глава государства сказал, что в Кыргызстане принятие законов, регулирующих деятельность СМИ, а также неправительственных организаций, проходит с участием широкой общественности и всех заинтересованных лиц.



Он напомнил, что совсем недавно Кыргызстан посетила делегация подкомитета Европейского парламента по правам человека во главе с Муниром Сатури для которой была предоставлена полная возможность ознакомиться с ситуацией в области прав человека в Кыргызстане.



Садыра Жапаров высоко оценил сотрудничество Кыргызстана с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и подчеркнул, что руководство страны всегда готово к открытому и конструктивному диалогу со всеми международными партнерами.



Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сказал, что из Кыргызстана продолжают поступать новости о позитивных реформах и достижениях в области социально-экономического развития, обеспечения мира и стабильности в регионе Центральной Азии.



В этом контексте, он поздравил Кыргызстан с завершением процесса урегулирования пограничных вопросов с Таджикистаном.



Верховный комиссар ООН подчеркнул важность участия гражданского общества в обсуждении проблем и вызовов, которые возникают в современном обществе.



«Мы готовы оказать всю необходимую помощь и содействие Кыргызстану по всем вопросам, направленным на обеспечение верховенства права, стабильности, защиты и соблюдения прав человека», - сказал Фолькер Тюрк.

