Жогорку Кенеш принял соглашения по кыргызско-таджикской границе в трех чтениях

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Шесть комитетов также одобрили вышеуказанные соглашения в трех чтениях.
На заседании Жогорку Кенеша депутаты приняли законопроекты по кыргызско-таджикской границе в трех чтениях.
Народные избранники одобрили ратификации договора между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о кыргызско-таджикской Государственной границе, соглашения между КР и РТ о строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании перекрестка автомобильных дорог и соглашение между кабмином КР и правительством РТ по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам.
Отметим, что сегодня состоялось совместное заседание комитетов Жогорку Кенеша:
- по международным делам, обороне, безопасности и миграции;
- по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту;
- по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции;
- по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству;
- по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию;
- по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике.
Шесть комитетов также одобрили вышеуказанные соглашения в трех чтениях.
13 марта в рамках государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Кыргызстан стороны подписали соглашение о границе между двумя государствами. Теперь документы должны ратифицировать парламенты двух стран, после чего их вновь подпишут главы государств и начнется процесс демаркации границы.
Источник: 24.kg