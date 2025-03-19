В закон «О гражданстве Кыргызстана» внесены изменения

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Жогорку Кенеш принял данный закон 6 февраля 2025 года.

Президент Садыр Жапаров подписал закон «О внесении изменений в закон «О гражданстве Кыргызской Республики».



Жогорку Кенеш принял данный закон 6 февраля 2025 года.



Закон принят в целях исключения внутренних противоречий и регулирования процесса рассмотрения вопросов гражданства КР.



Законом предусматривается внесение следующих изменений в Закон Кыргызской Республики «О гражданстве КР»:



– лица, родившиеся в Кыргызской ССР и документированные паспортом образца 1974 года на территории Кыргызской ССР или КР, постоянно проживающие с момента рождения на территории КР и не подавшие заявления о принадлежности к гражданству другого государства, также признаются гражданами Кыргызской Республики;



– ребенок, родители или единственный родитель которого являются гражданами Кыргызской Республики на момент его рождения, является гражданином Кыргызской Республики независимо от места рождения и наличия у ребенка гражданства иностранного государства, за исключением гражданства приграничного государства;



– ребенок, родившийся на территории Кыргызской Республики, родители или единственный родитель которого являются иностранными гражданами – этническими кыргызами, является гражданином Кыргызской Республики;



– перечень оснований отказа в выходе из гражданства Кыргызской Республики дополняется таким основанием как противоречие интересам национальной безопасности Кыргызской Республики;



– перечень оснований утраты гражданства Кыргызской Республики дополняется следующими основаниями:



1) поступление от компетентного органа иностранного государства информации о получении гражданства этого государства при наличии нотариально удостоверенного заявления об отказе от гражданства Кыргызской Республики;



2) если гражданин Кыргызской Республики, не являющийся гражданином Кыргызской Республики по рождению, приобретший гражданство Кыргызской Республики в результате приема в гражданство Кыргызской Республики, осуществляет деятельность, представляющую угрозу национальной безопасности Кыргызской Республики, или состоит на действительной военной службе, службе в правоохранительных органах или органах специальных служб иностранного государства;



– внесение иных изменений редакционного (уточняющего) характера, направленные на оптимизацию процедуры приема, выхода и утраты гражданства Кыргызской Республики.

