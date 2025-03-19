Жогорку Кенеш избрал Бахадыра Конурова членом ЦИК

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Его кандидатуру внесла фракция «Ишеним».
Жогорку Кенеш 19 марта избрал Бахадыра Конурова ч леном Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.
Его кандидатуру внесла фракция «Ишеним».
Резюме Конурова Бахадыра Аруновича:
Дата рождения: 6 марта 1984 года
Образование:
- Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры, Институт новых информационных технологий;
- Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, Институт экономики и финансов, магистр экономики.
Трудовая деятельность:
сентябрь 2003 – март 2004 — корпоративный секретарь в ОАО «Евразийский Сберегательный Банк»
ноябрь 2022 – июль 2023 — заместитель управляющего Кантского филиала ОАО «Айыл Банк»
апрель 2018 – июнь 2022 — корпоративный секретарь ОАО «Айыл Банк»
декабрь 2017 – 2018 — помощник председателя Совета директоров ОАО «Айыл Банк»
апрель 2014 – июль 2015 — специалист отдела лизинга ОАО «Айыл Банк»
январь 2011 – апрель 2014 — директор ОсДО «Ломбард Столичный»
январь 2011 – октябрь 2016 — генеральный директор ОсОО «АТАН»
июнь 2010 – январь 2011 — специалист кредитного отдела ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства»
Общественные работы:
июнь 2022 – март 2025 – председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии;
2021 и 2023 — председатель Ленинской окружной избирателльной комиссии;
2021-2022 годы — секретарь Бишкекской территориальной избирательной комиссии.
Семейное положение: женат, двое детей.