Ташиев сообщил, что готов уйти в отставку, если его об этом попросит президент

Если президент сегодня пригласит и попросит отставки, я с благодарностью готов уйти

Заместитель председателя Кабинета министров – глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 19 марта на заседании Жогорку Кенеша, где была одобрена ратификация Договора о кыргызско-таджикской границе, сообщил, что готов уйти в отставку, если его об этом попросит президент.



«Если честно, это соглашение не далось нам легко. Было очень тяжело, учитывая все конфликты, споры и трагедии, но мы смогли это все пройти, сесть за стол переговоров со своим врагом и решить вопрос мирным путем», - сказал он.



«Мы добились этого вместе с вами. Во время нашей работы вы нас поддерживали, понимали, указывали на ошибки. Выражаю вам благодарность. Хочу отдельно выразить благодарность президенту Садыру Жапарову. Четыре с половиной года назад, когда мы пришли к власти, мы поставили себе задачу, что решим вопрос с границей. Но за это время несколько трагических событий произошло. В тот момент я обратился к президенту и попросил отстранить меня, сказал, что я не смогу решить и попросил дать задание другому человеку. Он ответил: «Ты сможешь, мы вместе решим». В итоге он потянул меня дальше и мы достигли этой победы. Мы стояли у истоков этого вопроса и решили его. Если президент сегодня пригласит и попросит отставки, я с благодарностью готов уйти», - обратился он к депутатам парламента.

Источник: АКИpress