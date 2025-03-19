Ташиев о предательстве Мадумарова: Из-за подписанного им протокола Төрт-Көчө остался в нейтральной зоне

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Вот суть предательства. У этой статьи нет срока давности.

На заседании Жогорку Кенеша заместитель председателя Кабинета Министров, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал о соглашении, достигнутом по кыргызско-таджикской границе.

Говоря о договорённостях между двумя странами по поводу обмена дорогами, он отметил:

«По Төрт-Көчө было заключено межгосударственное соглашение о нейтральном использовании. Сейчас строится дорога Дача-Капчыгай в сторону Воруха. Ранее мы считали эту территорию своей, но она находилась в неурегулированной зоне. Раньше дорога в Ворух шла через Ак-Сай. Теперь мы изменили маршрут и выделили специальную дорогу через Капчыгай, которая получила нейтральный статус. Эти три дороги были полностью согласованы министерствами транспорта обеих стран.

Есть дорога Самаркандек-Миң-Өрүк, которая по вине прежних руководителей осталась без внимания. Мы выдвинули условие: передаём вам Дача-Капчыгай, а вы нам полностью Самаркандек-Миң-Өрүк и нейтральный статус Төрт-Көчө. И мы добились этого. Отдав одну дорогу, мы получили две нейтральные. Все три – Дача-Капчыгай, Самаркандек-Миң-Өрүк, Төрт-Көчө – теперь нейтральны, с равными правами сторон», – сказал Ташиев.

Далее глава ГКНБ затронул историю Төрт-Көчө:

«Это политическая тема, но замалчивать нельзя. Прежние руководители допустили ошибку по Төрт-Көчө. В чём ошибка? Сообщаю обществу: бывший секретарь Совета безопасности Адахан Мадумаров, по поручению тогдашнего президента Бакиева, подписал протокол, признав Төрт-Көчө таджикской территорией.

Во-первых, в должности, которую он занимал, он не имел конституционного права подписывать протокол по границе.

Во-вторых, стратегическая ошибка – признать 275 метров территории таджикской и взять её в аренду на 49 лет. Пока граница не определена, нельзя признавать какую-либо сторону. Аренда означает признание их территории. Прошло 20 лет, через 29 лет они бы сказали: «Срок аренды истёк, уходите». Тогда следовало пойти на зеркальный шаг: если мы взяли Төрт-Көчө в аренду, мы должны были передать им в аренду дорогу Ходжаи-Ворух. Тогда бы та дорога осталась за нами», – сказал Ташиев.

Он также отметил, что прежняя власть пыталась временно решить проблему, но только усложнила её. При решении пограничного вопроса таджикская сторона постоянно ссылалась на этот протокол. Одно неправильное подписание привело к гибели 55 военных, ранениям у 121 военнослужащего, смерти 63 мирных жителей, ранениям у 253 гражданских и в целом к страданиям тысяч людей.

По его словам, протокол был подписан человеком, не имевшим на это служебных полномочий, а значит — он не имеет юридической силы. Но тогда в ответ звучал вопрос: «Почему не арестуете этого человека?» Чтобы придать 275 метрам дороги нейтральный статус, против Адахана Мадумарова возбудили дело по статье «государственная измена».

«Вот суть предательства. У этой статьи нет срока давности. Сегодня или завтра мы можем арестовать. Из-за его подписи мы брали в аренду даже мост, построенный нами. Вот цена предательства», – заявил Камчыбек Ташиев.