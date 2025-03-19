«Я не говорил, что Баяман плохой человек». Ташиев рассказал, какое отношение имеет Эркинбаев к 12,5 га земли в городе Пролетарск

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Не поймите неправильно, Баяман ничего плохого не сделал, мы этого не увидели

«В прошлый раз, когда я говорил о Пролетарске, депутат Султанбекова Чолпон Аалыевна огорчилась, что я сказал о Баямане», - сказал заместитель председателя Кабинета министров – глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 19 марта на совместном заседании 6 комитетов Жогорку Кенеша.



6 комитетов парламента рассматривают законопроект о ратификации Договора о границе между Кыргызстаном и Таджикистаном.



«Я не говорил, что Баяман плохой человек. Я просто рассказал о фактах. В 90-х годах, сами знаете, началась приватизация. Оказалось, что в то время в городе Пролетарск [Таджикистан] есть 12 га земли «Кыргызсельхозхимии». «Кыргызсельхозхимия» после распада СССР начала продавать имущество, никто туда не смог зайти. А Баяман смог купить этот участок, но, подумав, что нет перспективы, он продает его. Незаконного ничего не произошло. А имя этого человека, нашего друга озвучивается. Таджики потом сказали, что это их земля. По итогам обсуждения мы смогли засчитать этот участок за нами. В 91 году земля перешла. Не поймите неправильно, Баяман ничего плохого не сделал, мы этого не увидели», - рассказал Ташиев.



Ранее глава ГКНБ сообщал, что Кыргызстан вернул себе 12,5 га земли в таджикистанском городе Пролетарск. «В центре города Пролетарск в союзное время была кыргызская организация Сельхозхимия или Сельхозтехника, у которой было 12,5 га земли. Но этот участок в свое время взял Баяман Эркинбаева [бывший депутат Жогорку Кенеша] и продал кому-то. Мы спорами добились возвращения этих земель Кыргызстану, если даже они находятся в Пролетарске. Мы вернули эти земли. Если бы промолчали, никто бы и не заметил. Но спустя месяцы споров мы вернули эти земли», - рассказал он.



Баяман Эркинбаев был предпринимателем, а также депутатом трех созывов Жогорку Кенеша, избирался в 1995, 2000, 2005 годах, основал Федерацию борьбы «Алыш». В сентябре 2005 года был убит возле своего дома на улице Гоголя в Бишкеке. Он был супругом депутата Чолпон Султанбековой.

Источник: АКИpress

