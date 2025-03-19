Камчыбек Ташиев: Быть большим патриотом, чем я, сложно…

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Для жителей села Достук мы выделили землю в местности Чет-Булак Баткенской области.

На заседании Жогорку Кенеша заместитель председателя Кабинета Министров – председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев дал информацию о решении кыргызско-таджикской границы.

Он прокомментировал переход села Достук под юрисдикцию Таджикистана и объяснил причины такого соглашения, отметив, что оно заключено ради улучшения судьбы будущих поколений.

«Для жителей села Достук мы выделили землю в местности Чет-Булак Баткенской области. Когда мы проверили дома в Достуке, то увидели, что у всех разные размеры участков: у кого-то 5 соток, у кого-то – 8, у кого-то – 10. Вместе с теми, кто не жил там, но у кого сохранились дома, оказалось 71 хозяйство. Всем мы выделили по 10 соток земли. Государство построит дома, рядом ещё по 10 соток земли выделили – для будущего строительства. Кроме того, предоставили по 9 соток земли сельхозназначения. Таким образом, каждому хозяйству досталось примерно по 30 соток земли», – сказал Ташиев.

Он отметил, что понимает нынешнее положение жителей Достука, что тяжело покидать родные места, где пролилась кровь предков, но подчеркнул, что это было наилучшее решение ради будущего.

«Не надо политизировать этот вопрос. Быть большим патриотом, чем я, сложно. Дети, которые будут рождаться в Достуке, будут расти в лучших условиях, ближе к городу. Каждый раз, когда возникает конфликт, страдает село Достук – его сжигают, гибнут военные и мирные жители. Мы должны были поставить точку, чтобы такие события больше не повторялись», – заявил глава ГКНБ.

Он также сообщил, что Таджикистану была передана одна застава, взамен которой Кыргызстан получил две, одна из которых недавно построена.

Камчыбек Ташиев признал, что вопрос села Достук был тяжёлым и для него лично. Он напомнил о конфликте с таджикской стороной в 2022 году, когда погибли кыргызские военные, и назвал их имена.

«Заместитель командира пограничной заставы Дастан до конца сражался в школе, погиб, защищая её. Также прапорщик Жаныбай уулу Тилек, Анаркулов Санжар и Анаркулов Шерали погибли при взрыве танка. Говорю откровенно – останки наших ребят пришлось собирать вручную. Мы предотвратили повторение таких трагедий», – заявил Камчыбек Ташиев.