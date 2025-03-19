Информация, что Кыргызстан передал таджикской стороне пастбище Алтын-Мазар, не соответствует действительности - Ташиев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Это не правда. Алтын-Мазар мы никому не передали.

Информация, что Кыргызстан передал таджикской стороне пастбище Алтын-Мазар, не соответствует действительности. Об этом сегодня на объединенном заседании комитетов Жогорку Кенеша заявил заместитель председателя кабинета министров - глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, ходят разговоры о том, что Кыргызстан отдал Таджикистану Алтын-Мазар. «Везде меня ругают, обвиняют, что отдали нашу землю. Это не правда. Алтын-Мазар мы никому не передали. Это наша земля и она у нас осталась. Эти разговоры – деструктивные мысли некоторых людей», - заявил он.

Напомним, сегодня Жогорку Кенеш рассматривает ратификацию Соглашения о делимитации кыргызско-таджикской госграницы. В данный момент проходит объединенное заседание Комитетов по международным делам, обороне, безопасности и миграции, по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию, по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству, по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша. Позже состоится пленарное заседание парламента.

Источник: Кабар