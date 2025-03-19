Назначены два новых заместителя министра образования и науки

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Назначены два новых заместителя министра образования и науки.

Как сообщили в Минобразования, первый заместитель министра Бекжан Супаналиев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Также, в соответствии с соответствующим распоряжением кабинета министров, Мухтарбек Арапбаевич Баймурзаев назначен первым заместителем министра образования и науки. До назначения на эту должность он занимал пост первого заместителя министра труда, социального обеспечения и миграции.

Также Альберт Дамирбекович Махметкулов назначен заместителем министра образования и науки.

В данной должности он будет курировать сферы начального, среднего и высшего профессионального образования, а также послевузовского образования и науки.