Камчыбек Ташиев: Таджикская сторона ратифицировала Договор о делимитации кыргызско-таджикской госграницы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Этот вопрос мы обсуждали с соседней страной более 4-х лет.

Парламент Таджикистана ратифицировал Договор о делимитации кыргызско-таджикской государственной границы, мы тоже должны провести эту процедуру. Об этом сегодня на объединенном заседании комитетов Жогорку Кенеша заявил заместитель председателя кабинета министров - глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, более четырех лет он занимается вопросами делимитации границ. «Этот вопрос мы обсуждали с соседней страной более 4-х лет. Наконец-то этот вопрос мы довели до логического завершения, смогли прийти к единому решению. Информации очень много, цифр очень много, и я готов по каждому метру вам дать ответ и разъяснения. Я прошу спикера не перерывать депутатов. Я готов здесь с вами сидеть до вечера и ответить на все ваши вопросы. Таджикская сторона накануне ратифицировала Договор о кыргызско-таджикской государственной границе и мы, я верю, тоже сегодня сможем провести эту процедуру», - сказал Ташиев в своей вступительной речи.

Напомним, сегодня Жогорку Кенеш рассматривает ратификацию Соглашения о делимитации кыргызско-таджикской госграницы. В данный момент проходит объединенное заседание Комитетов по международным делам, обороне, безопасности и миграции, по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию, по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству, по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша. Позже состоится пленарное заседание парламента.

Источник: Кабар