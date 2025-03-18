Комитет ЖК одобрил кандидатуру Бахадыра Конурова на должность члена ЦИК

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Бахадыр Конуров был председателем Бишкекской территориальной избирательной комиссии.

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша одобрил кандидатуру Бахадыра Конурова на должность члена Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.

Информацию о кандидате представил лидер парламентской фракции «Ишеним» Улугбек Ормонов.

Бахадыр Конуров был председателем Бишкекской территориальной избирательной комиссии. 17 марта он сложил с себя полномочия.

Ранее депутаты досрочно освободили Искандера Гайпкулова от членства в ЦИК.