Ратифицировано соглашение о строительстве моста кыргызско-китайской дружбы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Закон принят Жогорку Кенешем 12 февраля 2025 года.

Президент Садыр Жапаров подписал Закон КР «О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о строительстве моста кыргызско-китайской дружбы, подписанного 26 сентября 2024 года в городе Пекин».

Закон принят Жогорку Кенешем 12 февраля 2025 года.

Указанное Соглашение предусматривает строительство моста длиной 187 метров на пограничном пункте "Иркештам", расположенном на автодороге Ош – Сары-Таш – Иркештам в Алайском районе Ошской области. Мост будет возведен китайской стороной, и по завершении строительства все работы, выполненные на территории Кыргызстана, будут переданы кыргызской стороне.

Ратификация соглашения создаст условия для развития торгово-экономических отношений между Китаем и Кыргызстаном, удовлетворит растущий спрос на пассажирские и грузовые перевозки между двумя странами, а также укрепит дружественное сотрудничество и обмены на основе принципов равенства и согласованных консультаций.