Состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с Шавкатом Мирзиёевым

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Главы государств обсудили вопросы регионального сотрудничества

Состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.



Главы государств обсудили вопросы регионального сотрудничества, а также предстоящего трехстороннего Саммита глав государств Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан в городе Худжанде в рамках празднования Международного праздника Нооруз.



Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с успешным завершением делимитации кыргызско-таджикской государственной границы, отметив, что это важный шаг на пути к укреплению стабильности и сотрудничества в регионе.



Лидеры выразили заинтересованность в скорейшей реализации ранее достигнутых договоренностей, подчеркнув стратегический характер партнерства между Кыргызстаном и Узбекистаном.