Садыр Жапаров принял генерального секретаря ШОС Нурлана Ермекбаева

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Глава государства поздравил генерального секретаря со вступлением в должность, пожелав успехов на этом ответственном посту.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 18 марта, принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлана Ермекбаева.

Глава государства поздравил генерального секретаря со вступлением в должность, пожелав успехов на этом ответственном посту.

«Вы вступаете в должность генерального секретаря в непростое время, когда международные отношения претерпевают большие изменения.

Поэтому роль и значимость Шанхайской организации сотрудничества в мировой политике неуклонно увеличивается, представляя собой уникальную платформу для диалога между крупнейшими региональными державами», - сказал Садыр Жапаров.

Он подчеркнул, что Кыргызстан придает исключительно важное значение своему участию в ШОС и подтверждает необходимость дальнейшего углубления сотрудничества между государствами-членами Организации по всем направлениям взаимодействия.

Одним из важных событий для Кыргызстана станет председательство в ШОС, которое перейдет к стране осенью текущего года.

Говоря об основных приоритетах сотрудничества в рамках ШОС, глава государства отметил развитие торгово-экономических и транспортно-логистических связей. В этом контексте важно создание эффективных финансовых механизмов, в частности Банка развития ШОС.

В свою очередь, генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев поздравил Садыра Жапарова с подписанием Договора о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Он отметил, что все государства-члены ШОС с воодушевлением восприняли данную новость.

Подчеркивая активное участие Кыргызстана в деятельности Шанхайской организации сотрудничества, Нурлан Ермекбаев напомнил, что благодаря инициативе Садыра Жапарова, была разработана Дорожная карта по сотрудничеству с партнерами ШОС по диалогу.

Кроме этого, Кыргызстан внес предложение по созданию Центра по противодействию международной организованной преступности, который будет расположен в Бишкеке.

В завершение встречи президент Садыр Жапаров выразил готовность к дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества в рамках ШОС и практической реализации всех достигнутых ранее договоренностей.