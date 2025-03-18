В МИД встретились с новым генсеком ШОС

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В МИД встретились с новым генсеком ШОС

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев 18 марта принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева, который прибыл с официальным визитом в Кыргызстан.



Как пишет пресс-служба Министерства иностранных дел, Кулубаев отметил важность дальнейшего углубления многогранного сотрудничества в рамках организации по всем направлениям взаимодействия, а также озвучил основные приоритеты и инициативы Кыргызской Республики, продвигаемые в рамках Шанхайской организации сотрудничества.



Генеральный секретарь ШОС поздравил кыргызскую сторону с успешным завершением процесса переговоров по вопросам границы между Кыргызстаном и Таджикистаном.



Ермекбаев подтвердил готовность Секретариата ШОС оказывать всестороннее содействие в реализации поставленных задач и договоренностей между государствами-членами организации.



Он также предоставил информацию о текущих приоритетах, планах работы на ближайший период и о подготовке основных мероприятий в рамках ШОС, таких как, заседание Совета глав государств, Совета глав правительств (премьер-министров) и Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС.



Справка МИД КР: В соответствии с решением Совета глав-государств-членов ШОС от 4 июля 2024 года с 1 января 2025 года новым генеральным секретарем ШОС назначен Нурлан Ермекбаев.

