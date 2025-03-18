Учреждено посольство Кыргызстана в Эфиопии. Указ подписал Садыр Жапаров

Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Учреждено посольство Кыргызстана в Эфиопии с местопребыванием в городе Аддис-Абеба. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.



Как пояснили в Администрации президента, указ подписан для обеспечения дальнейшего развития политических, торгово-экономических, научно-технических и культурных связей Кыргызстана с Эфиопией.



Кабинету министров поручено:

- решить вопросы организационного и финансового обеспечения деятельности посольства Кыргызстана в Эфиопии;



– решить вопрос увеличения штатной численности Министерства иностранных дел на 4 единицы.