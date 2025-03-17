Садыр Жапаров: Кыргызстан последовательно развивает политический диалог и торгово-экономическое сотрудничество со всеми странами мира

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ваше прибытие в Кыргызстан совпадает с важным историческим периодом для нашей страны.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 17 марта, принял верительные грамоты от послов, аккредитованных с резиденцией в третьих странах.



Верительные грамоты вручили посол Федеративной Республики Бразилия Марсель Фортуна Биато, посол Австрийской Республики Андреа Бахер, посол Финляндской Республики Янне Хейсканен, посол Королевства Дания Йеспер Вар, посол Республики Ангола Аугушту да Силва Кунья.



Торжественная церемония началась с приветствия глав иностранных дипломатических миссий Почетным караулом, после чего послы вручили верительные грамоты президенту Садыру Жапарову.



В своей речи глава государства поздравил послов с началом дипломатической миссии в Кыргызстане и выразил уверенность, что их деятельность будет способствовать укреплению дружественных и партнерских отношений между странами.



«С момента обретения независимости Кыргызстан последовательно развивает политический диалог и торгово-экономическое сотрудничество со всеми странами мира. Мы готовы обеспечить взаимовыгодное и плодотворное партнерство с вашими государствами», – сказал Президент и отметил, что руководство страны искренне заинтересовано в том, чтобы деятельность глав зарубежных дипломатических миссий была эффективной, способствовала укреплению связей между странами, а также росту экономических показателей с каждым годом.



«Ваше прибытие в Кыргызстан совпадает с важным историческим периодом для нашей страны. Сегодня мы уверенно проводим ключевые государственные реформы и реализуем масштабные инфраструктурные проекты. Кроме того, нами полностью урегулированы все приграничные вопросы с соседними странами, что открывает новые перспективы для сотрудничества», – заключил президент Садыр Жапаров.