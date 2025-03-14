Шамил Матаев назначен первым замгендиректора НЭСК

Назначение утверждено решением Совета директоров.

Председатель Совета директоров ОАО «НЭСК» Атантай Турдубаев и гендиректор Алтынбек Рысбеков 14 марта 2025 года представили коллективу нового первого заместителя генерального директора Шамила Матаева. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Назначение утверждено решением Совета директоров. Предыдущий замгендиректора Доктурбай уулу Жолдошбека был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, согласно поданному заявлению.

Шамил Матаев окончил Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова по специальности «Электрические станции». С 2005 года работал в Чуйском филиале ОАО «НЭСК», последняя должность — главный инженер.

Источник: Tazabek