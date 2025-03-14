Глава Кабмина вручил денежные сертификаты победителям конкурса «Лучший айыл окмоту»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В данное время из государственного бюджета выделяются миллиарды для развития городов и регионов.

В Администрации президента «Ынтымак Ордо» состоялась церемония вручения денежных сертификатов победителям конкурса «Лучший айыл окмоту».



Председатель Кабинета министров-руководитель Администрации президента Адылбек Касымалиев отметил, что по инициативе президента Садыра Жапарова проведена административно-территориальная реформа и начат новый этап развития регионов.



«В данное время из государственного бюджета выделяются миллиарды для развития городов и регионов. Открываются сотни промышленных предприятий. Вместе с тем, экономический потенциал сел также увеличился, а их права на использование этих ресурсов чётко определены. В таких условиях мы ожидаем от вас амбициозных инициатив и активных действий. Конкурс по определению лучшего айыл окмоту проводится с 2013 года, по поручению главы государства в 2023 году были изменены критерии оценки работы сельских управ, а призовой фонд увеличен с 6 миллионов сомов до 12 миллионов сомов. Эти изменения являются важным шагом в поддержке инициатив руководителей айыл окмоту и различных местных проектов», - сказал он.



Отметим, что в рамках конкурса айыл окмоту были поделены на 2 группы: первая группа – айыл окмоту, расположенные в удаленных, труднодоступных, высокогорных районах и имеющие особый приграничный статус, вторая группа – все айыл окмоту, не вошедшие в первую группу.



В первой группе победителями стали: I место – Аманбаев айыл окмоту Айтматовского района Таласской области (3 млн сомов), II место – Каргалык айыл окмоту Тогуз-Тороуского района Жалал-Абадской области (2 млн сомов), III место – Чон-Алай айыл окмоту Чон-Алайского района Ошской области (1 млн сомов).



Во второй группе победителями стали: I место - Жоош айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области (3 млн сомов), II место – Барскоон айыл окмоту Джети-Огузского района Иссык-Кульской области (2 млн сомов), III место – Барпы айыл окмоту Сузакского района Жалал-Абадской области (1 млн сомов).



