МИД Турции приветствует решение приграничного вопроса между КР и РТ

МИД Турции приветствует решение приграничного вопроса между КР и РТ

МИД Турции приветствует подписание документов о демаркации отдельных участков государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном. Об этом говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства ТР.

«Мы надеемся, что соглашение, достигнутое в результате тесного диалога двух стран на высшем уровне, будет способствовать миру, стабильности и сотрудничеству в регионе», — говорится в сообщении.

13 марта в рамках государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Кыргызстан стороны подписали соглашение о границе между двумя государствами. Кроме этого, состоялась церемония возобновления функционирования отдельных пунктов пропуска на кыргызско-таджикской государственной границе, а также объявлено о возобновлении авиаперевозок между двумя странами.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 1 тысячу 6,84 километра, из которых 519,9 километра уточнены до 2011-го, а 486,94 километра — за последние три года. Спорные участки границы оставались все это время самой болевой точкой в отношениях между государствами, периодически в приграничных районах вспыхивали конфликты.

После долгих переговоров в конце февраля стало известно, о чем именно двум странам удалось договориться.

Источник: 24.kg