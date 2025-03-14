Депутатам Жогорку Кенеша будут выдавать служебные авто. Порядок определит Кабмин

Закон был принят Жогорку Кенешем 6 февраля.

Президент Садыр Жапаров подписал изменения в закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша».



Закон был принят Жогорку Кенешем 6 февраля.



Согласно закону, Кабинет министров будет определять порядок предоставления служебного автотранспорта депутатам Жогорку Кенеша. Порядок пользования служебным авто определяется положением парламента. Депутат в связи с осуществлением им своих полномочий может пользоваться также личным автотранспортом.

Ранее служебный автотранспорт предоставлялся депутату Жогорку Кенеша, имеющему инвалидность I группы, для поездок в связи с осуществлением им своих полномочий по территории Кыргызстана.