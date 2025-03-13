Кыргызстан и Таджикистан создадут межправительственный совет

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кыргызстан и Таджикистан создадут межправительственный совет

Мы приняли решение преобразовать межправительственную комиссию по комплексному рассмотрению вопросов двустороннего сотрудничества в кыргызско-таджикский межправительственный совет. Об этом заявил президент Садыр Жапаров по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

По его словам, межправсовет будет возглавляться председателем кабинета министров Кыргызстана и премьер-министром Таджикистана

«В предстоящий период будут приняты необходимые меры для качественного развития торгово-экономического сотрудничества путём эффективного использования экономического потенциала двух стран в целях обеспечения прорыва в этом направлении», - заявил глава государства.