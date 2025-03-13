Садыр Жапаров сделал заявление для СМИ по итогам переговоров с Эмомали Рахмоном

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кыргызско-таджикская государственная граница останется границей вечной дружбы двух братских стран и народов.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 13 марта, сделал заявление для средств массовой информации по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Бишкеке.
Выступление главы государства:
«Уважаемый Эмомали Шарипович,
Уважаемые представители средств массовой информации,
Дамы и господа,
Сегодня мы принимаем в Кыргызской Республике уважаемого Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с государственным визитом.
В ходе визита мы провели обстоятельные переговоры, которые прошли в дружеской атмосфере, деловом и конструктивном ключе.
Подробно рассмотрен широкий спектр политических, экономических и культурно-гуманитарных вопросов, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Мы с уважаемым Эмомали Шариповичем подтвердили свою решимость принять необходимые меры для дальнейшего всестороннего укрепления уз дружбы и добрососедства между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан.
Отметили историческую значимость подписанного в рамках государственного визита Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о государственной границе.
Заявили, что отныне и навсегда кыргызско-таджикская государственная граница останется границей вечной дружбы двух братских стран и народов.
Мы подтверждаем, что будут приняты комплексные меры для поступательного развития взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.
В этих целях будет в полной мере использован потенциал Межгосударственного координационного совета, Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы и Совета министров иностранных дел.
Мы приняли решение преобразовать Межправительственную комиссию по комплексному рассмотрению вопросов двустороннего сотрудничества в Кыргызско-таджикский Межправительственный совет, который будет возглавляться Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики и Премьер-министром Республики Таджикистан.
Отметили, что в предстоящий период будут приняты необходимые меры для качественного развития торгово-экономического сотрудничества путём эффективного использования экономического потенциала двух стран в целях обеспечения прорыва в этом направлении.
Приветствуем подписание в рамках государственного визита Соглашения между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании Перекрёстка автомобильных дорог и Соглашения между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Республики Таджикистан по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам.
Мы будем способствовать сохранению этнической и языковой самобытности народов Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, а также созданию благоприятных условий для этнических кыргызов, проживающих на территории Республики Таджикистан, и этнических таджиков, проживающих на территории Кыргызской Республики, деятельности общественных объединений и национальных культурных центров, в контексте сохранения и развития их родного языка, национальной культуры, традиций и обычаев.
Отмечаем необходимость последовательного расширения сотрудничества в гуманитарной сфере.
В этом направлении будут укрепляться связи в сфере культуры, образования, науки, спорта, туризма и здравоохранения, активизироваться обмены делегациями по линии средств массовой информации, научно-аналитических организаций, обществ дружбы, художественных и театральных коллективов.
Мы договорились продолжить на постоянной основе активный политический диалог по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.
С большим удовлетворением хотелось бы отметить исторические результаты государственного визита Президента Республики Таджикистан в Кыргызскую Республику.
Выражаю уверенность в том, что состоявшиеся обстоятельные переговоры внесут вклад в дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.
Мы заявляем о своей твёрдой решимости поднять кыргызско-таджикские отношения на качественно новый уровень в интересах братских народов Кыргызской Республики и Республики Таджикистан.
Итоги государственного визита Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона позволяют нам с оптимизмом смотреть на развитие кыргызско-таджикских отношений.
Благодарю за внимание».