ШОС приветствует подписание Договора между Кыргызстаном и Таджикистаном о госгранице

Бишкек, "САЯСАТ.KG". ШОС приветствует подписание Договора между Кыргызстаном и Таджикистаном о госгранице

Шанхайская организация сотрудничества приветствует подписание 13 марта 2025 года Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о государственной границе.

Как сообщается на сайте организации, это стало воплощением доброй воли Сторон к решению вопросов мирными средствами в духе равноправных консультаций, взаимного понимания и уважения.

Государства-члены ШОС отмечают особую значимость подписанного Договора и рассматривают его как ценный вклад в дело мира, обеспечения безопасности и стабильности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.