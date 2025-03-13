Подписание Договора о госгранице между Кыргызстаном и Таджикистаном станет судьбоносным историческим событием – Садыр Жапаров

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Наши страны связаны древней историей, традициями и культурой.

В Бишкеке сегодня состоялись переговоры президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в рамках его государственного визита в страну.

В своей речи Садыр Жапаров поздравил Эмомали Рахмона с успешным проведением важного внутриполитического события – парламентских выборов в Таджикистане и подчеркнул, что кыргызская сторона высоко оценивает организацию избирательного процесса, что также подтвердили международные наблюдатели, включая парламентариев из Кыргызстана в составе миссий Межпарламентских ассамблей СНГ, ОДКБ и ШОС.

Глава государства отметил, что развитие дружественных и добрососедских отношений с Республикой Таджикистан является одним из ключевых приоритетов внешней политики Кыргызской Республики.

«Наши страны связаны древней историей, традициями и культурой. Мы имеем схожие позиции по основным актуальным региональным и международным вопросам. Все это создает прочную основу для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Благодаря совместным усилиям, политической воле и стремлению наших народов к миру и добрососедству мы совместно закладываем прочную основу для конструктивного взаимодействия», - сказал Садыр Жапаров.

В этом контексте он особо отметить результативную работу Правительственных комиссий по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

«Уверен, что подписание Договора о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном станет судьбоносным историческим событием, которое будет воспринято с воодушевлением как народами наших стран, так и широким международным сообществом.

Этот шаг внесет значительный вклад в укрепление безопасности, стабильности и устойчивого развития не только наших государств, но и всего Центральноазиатского региона», - подчеркнул президент Садыр Жапаров и выразил надежду, что двусторонние документы, которые будут подписаны, придадут новый импульс развитию кыргызско-таджикских отношений, основанных на принципах взаимного доверия, дружбы и добрососедства.

«Важным шагом в этом направлении является укрепление сотрудничества приграничных районов. Особую роль здесь играют совместные культурные мероприятия, способствующие укреплению добрососедских отношений. В этом контексте хочу отметить значимость предстоящего празднования Нооруза в городе Худжанд 31 марта текущего года», - сказал Садыр Жапаров.

Президент подтвердил свое участие и выразил уверенность, что совместное празднование Нооруза станет доброй традицией, символизирующей мир и единство народов Центральной Азии.

В своем выступлении глава государства также обозначил, что развитие торгово-экономического сотрудничества является одним из приоритетных направлений в кыргызско-таджикских отношениях. Он выразил надежду на значительное увеличение товарооборота между двумя странами, особенно в свете успешного завершения пограничного урегулирования.

В завершение президент Садыр Жапаров выразил уверенность, что сегодняшняя встреча станет очередным важным шагом на пути к дальнейшему укреплению добрососедских отношений, развитию взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных инициатив, направленных на благо народов Кыргызстана и Таджикистана.

В свою очередь президент Эмомали Рахмон выразил признательность за тёплое гостеприимство и отметил, что народы двух стран связывают многовековые узы дружбы и добрососедства.

«Мы настроены и далее укреплять эти связи. Сегодня мы примем историческое решение по границам между нашими странами.

Договор о границе создаст прочную основу для дальнейшего укрепления дальнейших межгосударственных отношений. А подписываемый солидный пакет документов откроет совершенно новую страницу в таджикско-кыргызских отношениях. Я уверен, что результаты сегодняшних встреч выведут взаимоотношения на новый уровень, отвечающий коренным интересам наших народов», - подчеркнул лидер Таджикистана.