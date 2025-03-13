Состоялось открытие двух КПП на кыргызско-таджикской границе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". КПП «Кызыл-Бел» будет работать в международном формате, а «Кайрагач» в двустороннем.

После подписания Соглашения о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном были открыты контрольно-пропускные пункты «Кайрагач» в Лейлекском районе и «Кызыл-Бел» в Баткенском районе.

Президенты Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон из Бишкека дистанционно наблюдали за открытием пограничных пунктов, которые оставались закрытыми на протяжении четырех лет.

Напомним, граница между двумя государствами была закрыта после первого пограничного конфликта, произошедшего в мае 2021 года.

Отметим, что КПП «Кызыл-Бел» будет работать в международном формате, а «Кайрагач» в двустороннем.

Открытие остальных контрольно-пропускных пунктов на кыргызско-таджикской границе планируется проводить поэтапно.