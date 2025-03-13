Вопрос открытия всех КПП на кыргызско-таджикской границе принципиально решен, - глава ГКНБ Таджикистана Ятимов

В Таджикистане тоже критикуют нас в этом плане. Но это не главное.

Вопрос кыргызско-таджикской границы решен исключительно в интересах двух народов, заявил глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов в комментарии АКИpress.



Он отметил, что критика является обычным делом.



«В Таджикистане тоже критикуют нас в этом плане. Но это не главное. Главное то, что решены интересы двух государств. Отношения теперь будут братскими, историческими. Отношения должны быть как у настоящих родных братьев. Вопрос об открытии всех КПП принципиально решен. Официально будут открыты два, далее все остальные», - рассказал он.

Сегодня, 13 марта, президенты Кыргызстана и Таджикистана подпишут договор о кыргызско-таджикской границе. В Баткенской области состоится открытие контрольно-пропускных пунктов «Кызыл-Бель – автодорожный» и «Кайрагач – автодорожный».

Источник: АКИpress

