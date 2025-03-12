Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Кыргызстан с госвизитом. Его встретил Садыр Жапаров

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 12 марта прибыл с государственным визитом в Кыргызстан.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.



В международном аэропорту «Манас» его встретил президент Садыр Жапаров.



«На флагштоках вывешены флаги двух стран, расстелена ковровая дорожка, установлена инсталляция в виде национальной юрты, выстроен почетный караул. Девушки в национальных костюмах, приветствуя Эмомали Рахмона, преподнесли ему цветы



Главы государств посмотрели концертную программу с участием кыргызских артистов, которые исполнили кыргызские и таджикские музыкальные произведения», - рассказали в Администрации президента.



В рамках государственного визита лидеры стран 13 марта обсудят широкий круг вопросов, представляющих взаимных интерес, перспективы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества. Будет подписан ряд двусторонних документов.