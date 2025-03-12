За 2,5 месяца в Кыргызстане погибли 17 подростков. Комментарий Эдиля Байсалова

В стране не обращают внимания на ментальное здоровье детей.

На заседании Жогорку Кенеша депутат Илимбек Кубанычбеков, ссылаясь на официальную информацию правоохранительных органов, сообщил, что с начала года в Кыргызстане погибли 17 подростков. Он спросил заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова, какая работа проводится для предотвращения подобных фактов.

Чиновник ответил, что в стране не обращают внимания на ментальное здоровье детей. По его словам, все проблемы возникают из-за того, что дети сталкиваются с буллингом или попадают в руки хулиганов.

«И это не такие хулиганы, как раньше. Сейчас они 24 часа в сутки онлайн издеваются над человеком, и подросток в итоге не выдерживает», — сказал Эдиль Байсалов.

Он отметил, что над этим работать должны совместно сотрудники образования, правоохранительных органов, социальные работники, а родители особенно должны позаботиться о ментальном здоровье ребенка и домашнем климате, а также оказывать поддержку своим детям.

Нардеп попросил конкретно рассказать, что именно делает кабмин по данному вопросу.

«Открыт набор 550 соцработников, в каждой школе открыт кабинет ИДН. Еще мы готовим психологов», — ответил зампредседателя кабмина.

Источник: 24.kg