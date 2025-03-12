Депутат эмоционально выступил на заседании ЖК

Земельная мафия сильная, но вы же пришли ликвидировать и победить ее

Когда Минсельхоз вернет государству социальные объекты в Иссык-Атинском районе, спросил депутат Акбокон Таштанбеков (Иссык-Атинский округ) у заместителя председателя Кабинета министров Бакыта Торобаева 12 марта на заседании Жогорку Кенеша.



«О каком объекте идет речь?» - поинтересовался Торобаев.



«Министры Костюк, Чырмашев сидят на соцобъектах. 63 объекта в этом районе на 1,5 млрд сомов. Люди без суда передают. Спасибо супруге Акылбека Жапарова, она передала местным властям здание детсада. Первый замминистра здравоохранения передал больницу. Накануне школу передали. 350 объектов хотят передать. Помогите мне с этим, золотые вы мои», - обратился депутат к Кабмину.

Торобаев отметил, что создана комиссия совместно с ГКНБ.



Таштанбеков перебил его и сказал, что оценка по некоторым объектам уже проведена. Его микрофон был выключен и он начал кричать, чтобы его услышали.



Зампред Кабмина призвал депутата дослушать его. «По итогам работы комиссии все соцобъекты, находящиеся на балансе Минсельхоза, будут переданы государству», - сказал он.



Депутат эмоционально попросил Кабмин дать разрешение акиму, чтобы он мог провести акт приема-передачи и все.



«Оценку ряда объектов сделали уже, у меня только 5 млн сомов не хватает. На свои деньги отремонтировал объекты, нужно только принять их. Акиму скажите, чтобы он не боялся. Я понимаю, там сидят бывшие министры, премьер-министры, президенты, бандиты. Я тоже боюсь, но нужно передать эти здания народу. Земельная мафия сильная, но вы же пришли ликвидировать и победить ее. Поэтому подпишите соответствующие документы», - обратился Таштанбеков.

Источник: АКИpress