Кыргызстан будет расширять двустороннее сотрудничество с Тунисом и Сенегалом

Переговоры прошли на полях заседания СМИД ОИС в Джидде

На полях Чрезвычайной сессии Совета министров иностранных дел стран-членов Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) в Джидде 7 марта состоялись встречи посла Кыргызстана в Саудовской Аравии Улукбека Марипова с министром иностранных дел, миграции и по делам тунисцев за рубежом Туниса Мохамедом Али Нафти и министром иностранных дел Сенегала Яссином Фаль.

По информации пресс-службы МИД КР, в ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, включая взаимодействие в рамках международных организаций. Стороны уделили особое внимание перспективам расширения политического и экономического сотрудничества, в том числе посредством организации взаимных визитов на высоком уровне.