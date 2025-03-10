Айжан Акматова назначена первым заместителем акима Чуйского района

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее работала в Жогорку Кенеше заведующей юридическим отделом.

Акматова Айжан Асанбаевна назначена первым заместителем главы государственной администрации — акима Чуйского района Чуйской области.



Как сообщила пресс-служба Кабмина, соответствующее решение подписал председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев.



Она родилась 8 марта 1975 года. Окончила Московский институт предпринимательства и права в 2002 году, а также Академию госуправления при президенте в 2009 году.

Ранее работала в Жогорку Кенеше заведующей юридическим отделом.

Входила в список кандидатов от партии «Мекеним Кыргызстан» на парламентских выборах в 2020 году.