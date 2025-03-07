Президент наложил дисциплинарное взыскание на руководителей Таможенной службы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сообщили в Администрации президента.

Президент Садыр Жапаров распорядился наложить дисциплинарное взыскание в виде замечания на ряд должностных лиц Государственной таможенной службы при Министерстве финансов. Об этом сообщили в Администрации президента.



Согласно указу, подписанному на основании статей 66, 70 и 71 Конституции Кыргызской Республики и Дисциплинарного устава правоохранительных органов, замечания получили:



•Алмаз Салиев – председатель Государственной таможенной службы;

•Улан Кимсанов – первый заместитель председателя ГТС;



•Тимурлан Кожонов – начальник таможни «Ош»;



• Нурбек Алимов – начальник таможни «Нарын».