Садыр Жапаров объявил устное замечание своему полпреду в Баткене Айбеку Шаменову

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Тем более недопустимо подобное поведение в священный месяц Орозо

Президент Садыр Жапаров объявил устное замечание полномочному представителю президента в Баткенской области Айбеку Шаменову.



Как сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов, замечание он получил за недопустимый тон общения с жителями села Достук.



Президент подчеркнул, что должностные лица несут особую ответственность за соблюдение этических норм и уважительное отношение к населению, особенно в столь важный период. Тем более недопустимо подобное поведение в священный месяц Орозо, рассказал пресс-секретарь.

Садыр Жапаров призвал всех представителей государственной власти строго соблюдать принципы уважения и такта в своей работе с гражданами.