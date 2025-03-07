Аида Сейдакматова избрана председателем Совета судей

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее Сейдакматова являлась членом Совета по делам правосудия.

Новый состав Совета судей 6 марта провел первое заседание, где открытым голосованием избрали председателя и его заместителя сроком на три года.



Так, Совет судей возглавила судья Верховного суда Сейдакматова Аида Асанбековна, а ее заместителем стал председатель Административного суда Чуйской области Даркимбаев Таалайбек Кадралиевич.



Ранее Сейдакматова являлась членом Совета по делам правосудия. В соответствии с п.13 ст.11 Конституционного закона КР «О Совете по делам правосудия», ее полномочия члена Совета по делам правосудия были прекращены в связи с избранием в состав Совета судей на XIII Съезде, который состоялся 5 марта.

Источник: АКИpress

