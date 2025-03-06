Избран новый состав Совета судей из 15 членов на три года

Также избран резервный список Совета судей из 26 служителей Фемиды.

На XIII Съезде судей избрали новый состав Совета судей, состоящий из 15 членов, сроком на три года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Основной список Совета судей:

Турсунгул Толепековна Чаргынова — судья Верховного суда Кыргызской Республики;

Аида Асанбековна Сейдакматова — судья Верховного суда Кыргызской Республики;

Лунара Чаткалбековна Жолдошева — судья Конституционного суда Кыргызской Республики;

Таалайбек Капарович Абыкеев — председатель Бишкекского городского суда;

Куралбек Амантаевич Абдыкадыров — председатель Нарынского областного суда;

Таалайбек Кадралиевич Даркимбаев — председатель Административного суда Чуйской области;

Азамат Зарылбекович Алдашов — заместитель председателя Баткенского областного суда;

Канат Аманович Аманов — и. о. заместителя председателя Джалал-Абадского областного суда;

Нуркалый Жумабекович Асанбаев — судья Иссык-Кульского областного суда;

Миргуль Джаникеевна Джаналиева — судья Ошского областного суда;

Бакытбек Маасыдыкович Жаназаков — председатель Таласского районного суда;

Мелис Жаныбекович Болотбаев — судья Первомайского районного суда города Бишкек;

Надырбек Ташмурзаевич Токтосунов — судья Октябрьского районного суда города Бишкек;

Галина Алексеевна Шин — судья Ошского городского суда;

Уулкан Мыкталиевна Осмоналиева — судья Сокулукского районного суда Чуйской области;

Также избран резервный список Совета судей из 26 служителей Фемиды.

Отметим, совет является выборным органом судейского самоуправления, действующим между съездами судей и осуществляющим участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении деятельности судебной системы, защиту прав и законных интересов судей, рассмотрение вопросов о привлечении их к дисциплинарной ответственности, контроль за формированием и исполнением бюджета судов, организацию обучения и повышения квалификации служителей Фемиды.

Источник: 24.kg