Председатель Кабмина Касымалиев посетил мавзолей первого президента Вьетнама Хо Ши Мина

Адылбека Касымалиева сопровождали министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен

Председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев в рамках официального визита во Вьетнам возложил цветы к мавзолею первого президента Вьетнама Хо Ши Мина.



Как сообщила пресс-служба Кабмина, Адылбека Касымалиева сопровождали министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен, а также делегация Кыргызской Республики.



Далее председатель Кабмина посетил мавзолей первого президента Вьетнама Хо Ши Мина.