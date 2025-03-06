Кыргызстан и Вьетнам подписали ряд двусторонних документов – список

Адылбек Касымалиев находится во Вьетнаме с официальным визитом.
Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь подписали Совместное заявление.
Как сообщили в кабмине, кроме того, подписаны следующие документы:
- Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в области образования;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Кыргызской Республики и Министерством юстиции Вьетнамской Социалистической Республики о правовом сотрудничестве;
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством гражданской авиации при Кабинете Министров Кыргызской Республики и Управлением гражданской авиации Социалистической Республики Вьетнам.
Напомним, председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев находится во Вьетнаме с официальным визитом.