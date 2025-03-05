Депутат Султанбай Айжигитов исключен из фракции «Ыйман Нуру»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Айжигитов остается в парламенте как свободный депутат.

Депутат Жогорку Кенеша Султанбай Айжигитов исключен из фракции «Ыйман Нуру».



Решение об этом принято 5 марта в ходе внеочередного заседания фракции большинством голосов (3 - за, 1 - воздержался, 1- против). Айжигитов присутствовал на заседании.



Ранее на заседании парламента лидер фракции Динара Ашимова сообщала, что Айжигитов не согласовал свое выступление по кыргызско-таджикской границе и по нему будет принято решение.

В состав фракции входят:



- Динара Ашимова



- Винера Раимбачаева



- Замирбек Мамасадыков



- Эрнис Айдаралиев.



Айжигитов остается в парламенте как свободный депутат.