Депутат Султанбай Айжигитов исключен из фракции «Ыйман Нуру»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Айжигитов остается в парламенте как свободный депутат.
Депутат Жогорку Кенеша Султанбай Айжигитов исключен из фракции «Ыйман Нуру».
Решение об этом принято 5 марта в ходе внеочередного заседания фракции большинством голосов (3 - за, 1 - воздержался, 1- против). Айжигитов присутствовал на заседании.
Ранее на заседании парламента лидер фракции Динара Ашимова сообщала, что Айжигитов не согласовал свое выступление по кыргызско-таджикской границе и по нему будет принято решение.
В состав фракции входят:
- Динара Ашимова
- Винера Раимбачаева
- Замирбек Мамасадыков
- Эрнис Айдаралиев.
Айжигитов остается в парламенте как свободный депутат.