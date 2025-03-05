Глава Кабмина Касымалиев прибыл во Вьетнам с официальным визитом

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Будет подписан ряд документов.

Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев с официальным визитом прибыл во Вьетнам.



Как сообщила пресс-служба Кабмина, Касымалиев встретится с высшим руководством страны, в ходе которых стороны обсудят направления двустороннего сотрудничества, вопросы укрепления политического диалога, развития торгово-экономических связей и инвестиционного взаимодействия.



Кроме того, будет подписан ряд документов.

В рамках официального визита Касымалиев посетит ряд объектов историко-культурного наследия страны, а также примет участие в деловом форуме с представителями бизнес-сообщества Вьетнама, в ходе которого будут обсуждены перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.