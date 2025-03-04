«Мы даже эти страны не успели посетить». Торобаев прокомментировал командировки сотрудников Минсельхоза

Адилет Сотовалдиев шесть раз выезжал в семидневные командировки

В рамках коллегии Министерства сельского хозяйства начальник управления Исполнительного контроля Максат Кочеров отчитался о том, сколько командировок и куда совершили сотрудники ведомства.



По словам Кочерова, начальник отдела эпизоотического контроля ветеринарной службы Адилет Сотовалдиев шесть раз выезжал в семидневные командировки в следующие страны: Тбилиси (Грузия), Париж (Франция), Ланьчжоу (Китай), Кейптаун (ЮАР) и Йена (Германия).

На что А. Сотовалдиев ответил, что в основном эти командировки были в рамках заседаний рабочей группы.

Торобаев сказал, что от этих поездок не видит результата и спросил, брал ли он с собой сотрудников Ветслужбы из регионов.



Сотовалдиев ответил, что, даст бог, скоро будет результат, и что эти командировки были оплачены международными организациями, поэтому они не могли взять с собой дополнительных сотрудников.



Министр Торобаев предложил чаще брать в такие международные поездки рядовых сотрудников из регионов и сократить командировки сотрудников центрального аппарата.

Источник: Tazabek