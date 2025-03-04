Премьер-министры Кыргызстана и Таджикистана провели встречу в Душанбе

Стороны детально обсудили широкий спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества

Премьер-министры Кыргызстана и Таджикистана провели встречу в Душанбе, где Адылбек Касымалиев находится с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Стороны детально обсудили широкий спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, особое внимание уделив перспективам развития торгово-экономических связей. Указали на общую цель по увеличению товарооборота между странами до $500 млн к 2030 году.

Кыргызская сторона подтвердила готовность выступить в качестве эффективного связующего звена для поставок таджикской продукции на рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и выразила заи