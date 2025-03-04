Кемель Садыков покинул должность первого заместителя ГСИН

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Садыков был освобожден от занимаемой должности 28 февраля

В Государственной службе исполнения наказаний состоялись проводы первого заместителя председателя ГСИН Кемеля Садыкова, сообщила пресс-служба ГСИН.



Садыков был освобожден от занимаемой должности 28 февраля по распоряжению главы Кабмина Адылбека Касымалиева на основании поданного заявления.



В мероприятии приняли участие председатель ГСИН Чынгыз Кожошев, его заместитель У. Жолдубаев, руководящий состав структурных подразделений и учреждений службы.

Участники мероприятия отметили профессионализм, преданность делу и вклад первого зампредседателя ГСИН в развитие уголовно-исполнительной системы страны. Коллеги поблагодарили Садыкова за годы совместной работы и выразили уверенность, что его знания и опыт и в дальнейшем будут приносить пользу обществу и государству.



Садыков поблагодарил руководство и коллектив ГСИН за совместную работу, поддержку и пожелал сплоченности и слаженной работы.